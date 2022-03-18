Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Twitter hesabından Çanakkale Zafer Anıtı'nın SİHA tarafından çekilen bir fotoğrafını paylaştı. "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var..." Çelik zırhlı gemilerin, Seyit Onbaşıların imanına çarpıp battığı bir destandır; 18 Mart Çanakkale Zaferi" ifadelerinin yer aldığı paylaşım binlerce beğeni aldı.
Bayraktar İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Çanakkale Zaferi'ne dair paylaşımda bulundu.
PAYLAŞIM BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Bayraktar'ın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var..." Çelik zırhlı gemilerin, Seyit Onbaşıların imanına çarpıp battığı bir destandır; 18 Mart Çanakkale Zaferi" paylaşımı binlerce beğeni aldı.
"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"
SİHA tarafından çekilmiş Çanakkale Zafer Anıtı'nın görüntüsünü paylaşan Selçuk Bayraktar, "Çanakkale Geçilmez" dedi.