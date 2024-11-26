Bayraktar Ailesi'nin Acı Günü: Annesi Tenzile Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş insanı Hamit ve Faruk Bayraktar kardeşlerin 89 yaşında vefat eden anneleri Tenzile Bayraktar, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene iş, spor ve siyaset dünyasından pek çok katılım oldu.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş insanı Hamit ve Faruk Bayraktar kardeşlerin 89 yaşında vefat eden anneleri toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Tenzile Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca'daki Rüstempaşa Camisi'ne getirildi.
Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze, kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, siyaset, iş ve spor dünyasından isimler katıldı.