Üye Girişi
Haberler
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

 Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip 'Karabiber gibi yanarsın' dediler

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler

Bayraktar Ailesi'nin Acı Günü: Annesi Tenzile Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bayraktar Ailesi'nin Acı Günü: Annesi Tenzile Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş insanı Hamit ve Faruk Bayraktar kardeşlerin 89 yaşında vefat eden anneleri Tenzile Bayraktar, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene iş, spor ve siyaset dünyasından pek çok katılım oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş insanı Hamit ve Faruk Bayraktar kardeşlerin 89 yaşında vefat eden anneleri toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Tenzile Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca'daki Rüstempaşa Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, siyaset, iş ve spor dünyasından isimler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
img

Cevabını Mourinho ile gönderdi
img

Sibel Can'ın zor anları
img

Sözleşmesi feshedilecek! Hem de Galatasaray maçı öncesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı) Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kayseri okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.