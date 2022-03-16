Bayraklı'nın kütüphanelerine modern düzenleme

BAYRAKLI, İZMİR (Bültenler) - için harekete geçti. Kirada bulunan ve atıl kalan kütüphaneler, belediye tarafından hazırlanan merkezlerde yeniden hizmete açılacak. Belediyenin sosyal tesisleri de "kitap kafelere" dönüştürülecek. Başkan Serdar Sandal "Okuma alışkanlığını artırmak ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

DİJİTAL KÜTÜPHANE MÜJDESİ

Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonu doğrultusunda eğitim alanındaki yatırımlarını sürdüren

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki kiralık mülklerde bulunan kütüphaneleri belediye

bünyesine alarak daha donanımlı, kullanışlı ve modern hale getirmek için çalışma başlattı.

Kitap sayıları ve içerik çeşitliliği artırılan kütüphaneler atıl durumdan kurtarılarak, belediyeye

ait Onur Mahallesi'ndeki Açık Hava Tiyatrosu ve Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan İhsan Alyanak Kültür Merkezi'ndeki mevcut kütüphanelerde, yeniden kitapseverlerin hizmetine açılacak. Kütüphaneler aynı zamanda etüt merkezi olarak da kullanılabilecek. 75. Yıl Kültür Merkezi içine taşınan Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde ayrıca Dijital Kütüphane oluşturulacak.

KİTAP KAFE!

Kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak için de çalışma yürüten

Bayraklı Belediyesi, belediyenin bazı sosyal tesislerini de ' Kitap Kafe' olarak yeniden

tasarlayacak. İlk olarak, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Değirmen Kafe, Kitap Kafe'ye

dönüştürecek. Hem kafe müşterileri rahatlıkla kitap okuyabilecek hem de kitapseverler,

istedikleri kitapları ödünç alabilecek.

"KİTABA ULAŞMAK DAHA KOLAY OLACAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Okuma alışkanlığını teşvik etmek ve kitaplara

ulaşımı kolaylaştırmak adına, Bayraklımızın atıl kalan ve kiralık mülklerde faaliyet gösteren

kütüphanelerimizi daha kullanışlı ve modern hale getiriyoruz! Onur ve Org. Nafiz Gürman mahallelerindeki kütüphanelerimizin kitap sayısını artırıyor, fiziki imkanlarını geliştiriyoruz. Aynı zamanda belediyemizin sosyal tesislerini de 'Kitap Kafe' olarak yeniden tasarlıyoruz. Projesini tamamladığımız Değirmen Kafe'de ilk adımı atacağız. Diğer sosyal tesislerimizde de bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Dijital altyapısı yüksek, kitap ve içerik çeşitliliği olan, donanımlı kütüphanelerimizi tüm kitapseverler daha verimli kullanabilecek" dedi.

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