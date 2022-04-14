Bayraklı'dan geri dönüşüm atağı!

İlçenin en işlek 3 noktasına konulan mobil merkezler sayesinde, evsel atıklar gruplarına göre toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

ATIKLAR YERİNDE AYRIŞTIRILACAK

Geri dönüştürülebilir atıkları tek bir merkezde toplayarak hem doğaya hem de ekonomiye katkı sunmak için çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi, kentin işlek noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu. Evsel atıkların sağlıklı toplanması amacıyla kurulan merkezler, 75. Yıl Mahallesi, Sevgi Yolu ve Haşim İşcan Caddesi'nde hizmete sunuldu. Bayraklılılar bu merkezlere; kağıt, karton, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıkları ile elektronik atıkları, kullanılmış yağ ve atık pilleri getirerek geri dönüşüme katkıda bulunabilecek. Biriktirilen farklı türdeki atıkların toplanması ve geri kazanımı, lisanslı firmalar aracılığı ile gerçekleştirilecek.

"GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK BEKLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Seyyar atık getirme merkezleri de bu hedeflerimize destek olacak ve daha fazla vatandaşımızın geri dönüşüme katılmasını sağlayacak önemli bir uygulama. Tüm yurttaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

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