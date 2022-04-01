Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır - Haberler

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Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır

Bültenler - Güncel
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Bayraklı'da ibadethaneler Ramazana hazır

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle ilçedeki ibadethaneleri temizlemeye başlayan Bayraklı Belediyesi, camilerde ay boyu sürecek hijyen çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda camiler ramazan ayı boyunca ve bayram sonrasında ekipler tarafından temizlenecek, vatandaşlara hijyenik ortamda ibadet imkanı sunulacak.

KÖŞE BUCAK DEZENFEKSİYON

Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlatan Bayraklı Belediyesi, vatandaşların ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede ilçe genelindeki camiler baştan sona temizlendi, köşe bucak hijyen sağlandı. Camilerdeki dezenfeksiyon çalışmalarının Ramazan Ayı boyunca ve bayram sonrasında da süreceği belirtildi. İbadethaneler sıra ile temizlenecek, vatandaşlara daha hijyenik ortamlarda ibadet etme imkanı sağlanacak.

"BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR DİLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Düzenli olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizliklerini Ramazan Ayı dolayısıyla hızlandırdık. Bayram sonrasına kadar da ilçemizdeki tüm ibadethanelerimizi temizleyip, dezenfekte edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilir. Ramazan Ayının tüm İslam alemine barış, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Bayraklı, Ramazan, Bayram, Güncel, Haberler

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