Bayraklı'da cinayet ve hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan Selçuk B.'nin cinayet ve hırsızlıktan 17 yıl 10 ay hapisle arandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selçuk B.'nin işlemleri sürüyor.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan Selçuk B.'nin cinayet ve hırsızlıktan 17 yıl 10 ay hapisle arandığı ortaya çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehit Hakan Uysal Caddesi'ndeki uygulama noktasında bir kişiyi durdurdu. İncelemede, kişinin 'adam öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Selçuk B. olduğu tespit edildi. Selçuk B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.