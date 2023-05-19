Bayraklı'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Bayraklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün doğum günü olarak nitelendirdiği bu özel günün kutlu olmasını diledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bayraklı'da coşkuyla kutlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ata'mızın 'doğum günüm' dediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Bayraklı'da 19 Mayıs kutlamaları, Sevgi Yolu'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk konulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programında Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları gösteriyle beğeni topladı. 980 öğrenci, zeybek oynayarak Atatürk'ün siluetini ve imzasını oluşturdu. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirilirken; 19 Mayıs temalı resim sergisinin de açılışı yapıldı.

Başkan Sandal "19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurtuluş ateşinin yakıldığı günün adıdır. Ata'mızın 'doğum günüm' dediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. 104 yıl önce olduğu gibi, bugün de bu ülkenin gençleri vatanına, milletine ve bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek. Yaşasın 19 Mayıs" diye konuştu.