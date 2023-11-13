Bayraklı Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarını İnceledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen yol, kaldırım, bulvar ve kavşak düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sandal, vatandaşların taleplerini dinleyerek, eksiklerin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye tarafından ilçenin farklı noktalarında sürdürülen yol, kaldırım, bulvar ve kavşak düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Pazar mesaisinde 4 mahalleyi ziyaret eden Başkan Sandal "Biz Bayraklı'yı sokaktan yönetiyoruz. Talep ve önerileri ilk ağızdan öğrenip, eksiklerimizi zaman kaybetmeden gideriyoruz" dedi.

Bayraklı'nın farklı noktalarında eş zamanlı çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, Sakarya Caddesi'ndeki yol ve kavşak çalışmalarında sona yaklaştı. Mansuroğlu, Manavkuyu, Adalet ve Osmangazi mahallelerindeki asfalt serim işlemleri ile kaldırım onarımları hızla devam ederken, Başkan Sandal bürokratlarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

"BAYRAKLI'YI SOKAKTAN YÖNETİYORUZ"

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, eksiklerin bir an önce tamamlanmasını isteyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklımızın her köşesinde ekiplerimiz eş zamanlı olarak çalışıyor. Vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan dinliyor, sokak sokak çözümler üretiyoruz. Bayraklı'yı sokaktan yönetmeye devam edeceğiz" dedi.