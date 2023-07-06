Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışmalarını Hızlandırdı

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında devam eden temizlik çalışmalarına hız verdi. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte çöp konteynerleri kokularının önüne geçmek için temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Konteynerlerin bakım-onarım ve boyasının yapılmasının yanı sıra özel temizleme aracı ile steril hale getirilerek koku ve kötü görüntü önleniyor. Eskiyen konteynerler değiştirilirken haşerelere karşı da önlemler alınıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, daha temiz bir çevre için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında devam eden temizlik çalışmalarına hız verdi.

Bayraklı Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte oluşabilecek çöp konteynerleri kokularının önüne geçmek için, yıl boyunca sürdürülen temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçenin 24 mahallesinde, belirlenen program dahilinde konteynerlerin bakım-onarım ve boyasını yapıyor. Özel temizleme aracı ile baştan aşağı steril hale getirilen konteynerler yıkanıp, olası koku ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Eskiyen konteynerler değiştirilirken haşerelerin artmasına karşı da önlemler alınıyor.

"DAHA TEMİZ BİR BAYRAKLI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatandaşların daha temiz bir çevrede rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz aylarıyla birlikte ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklardaki çalışmalarını hızlandırdı. Çöp kutu ve konteynerleri yıkanıyor, bakım ve onarımları yapılıyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir Bayraklı için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.