Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışanı 15 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Tugay Karacan, Sevgi Yolu'nu süpürdüğü sırada yerde 15 bin TL buldu. Çevredeki vatandaşların ve esnafın yönlendirmesiyle paranın sahibine ulaşan Karacan, banka makbuzunu gördükten sonra parayı sahibine teslim etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da Karacan'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Tugay Karacan, Sevgi Yolu'nu süpürdüğü sırada yerde 15 bin TL buldu. Çevredeki vatandaşların ve esnafın yönlendirmesiyle paranın sahibine ulaşan Karacan, banka makbuzunu gördükten sonra parayı sahibine teslim etti.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü emekçisi Karacan, Bayraklı Sevgi Yolu'nda sabah saatlerinde rutin temizliğini yaparken bir deste para buldu. İlk olarak çevredeki vatandaşlara parayı düşüreni görüp görmediklerini soran Karacan'a bir esnaf paranın sahibini tanıdığını ve az önce bankadan para çektiğini söyledi. İşaret edilen yöne doğru koşan Karacan, Ali Rıza Yarar'a parasını düşürüp düşürmediğini sordu. Parayı düşürdüğünü fark eden Yarar, bankadan çektiği emekli maaşının makbuzunu gösterdi. Bayraklı Belediyesi personeli Karacan da parasını Yarar'a teslim etti.

BAŞKAN SANDAL'DAN HEDİYE

Belediye personelinin örnek davranışı hem esnafın hem de olaya şahit olan vatandaşların beğenisini kazandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da makamında ağırladığı Karacan'a altın hediye etti, örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Başkan Sandal, "Yaşanan olayı haber aldığımda hem çok mutlu oldum hem de duygulandım. Paranın miktarı önemli olmamakla birlikte, sergilenen tavır hepimizin özlediği, görmek istediği örnek bir davranış. Bu nedenle mesai arkadaşımı kutluyorum. Bayraklı Belediyesi'nde çalıştığı için ayrıca gurur duyuyorum. Umarım bu davranışın Türkiye'ye örnek olur. Seninle gurur duyuyoruz" dedi.