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Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım Çalışmalarıyla Örnek Oluyor

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Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda sosyal yardım çalışmalarıyla örnek olurken, bu süreçte 120 bin aileye gıda kolileri dağıtıldı. Kıyafetten ev eşyasına, yakacaktan eğitim setlerine kadar birçok alanda Bayraklılara destek sağlandı.

Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda sosyal yardım çalışmalarıyla örnek olurken, bu süreçte 120 bin aileye gıda kolileri dağıtıldı. Kıyafetten ev eşyasına, yakacaktan eğitim setlerine kadar birçok alanda Bayraklılara destek sağlandı.

Bayraklı Belediyesi, ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullarda, vatandaşlara yönelik sosyal desteklerini artırarak dikkat çekici bir dayanışma örneği sergiledi. Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın talimatlarıyla her yıl binlerce aileye katkı sunan belediye ekipleri, son 4,5 yılda 120 bin gıda paketi dağıttı. Fazla Gıda Derneği iş birliğiyle de 365 bin 500 paket gıda yardımı sağlandı. Ramazan ve Muharrem aylarında 80 bin öğün yemek tek tek evlere gidilerek teslim edildi.

Bin haneye beyaz eşya, mobilya, mutfak malzemesi ve ikinci el ev eşyası desteğinde bulunuldu, bin 500 hanenin ısınma ve aydınlatma sorunları giderildi. Kış aylarında; 17 bin 500 battaniye, yorgan, yastık, uyku tulumu, 10 bin adet giyecek ve ayakkabı, 12 bin kırtasiye ürünleri ve oyuncak dağıtıldı. 135 öğrenciye burs desteğinde bulunuldu, 658 haneye alışveriş kartı verildi, 500'e yakın öğrenciye tablet dağıtıldı.

Son 4,5 yılda 9 bin engelli vatandaşın hastaneye veya kamu kurumlarına ulaşımı için destekte bulunan ekipler, engelli vatandaşlara ayrıca 56 bin öğün de yemek ulaştırdı. 3 bin 500 haneye taziye paketi, bin ilk ve ortaokul öğrencisine de aylık 300 TL değerinde beslenme kartı temin edildi. Sosyal yardımların yeni yılda da hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz yola çıkarken 'Bayraklı'da kimse yatağa aç girmeyecek' dedik ve bu sözümüzü tuttuk. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma örnekleriyle Bayraklı'daki her haneye, her aileye dokunduk ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. İsrafı önleyip, ilçemizde iyiliği büyütüyoruz. Tüm ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Bayraklı'da önemli bir dayanışma örneği sergiledik. Büyük bir aile olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ailemizin yanında olacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Serdar Sandal İnsan Hakları Ekonomi Güncel Haberler

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