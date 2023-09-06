Bayraklı Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Seti Dağıttı

Bayraklı Belediyesi, bu yıl da öğrencilere yönelik desteğini sürdürdü. İhtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtan belediye ekipleri, ailelerin de yüzünü güldürdü. Başkan Serdar Sandal, "Çocuklarımızın ve ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından dağıtılan kırtasiye setlerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak okul ürünleri yer alıyor. Çanta içinde hazırlanan kalem, defter, silgi, kalemtıraş, boyama kitabı ve boyama kalemleri tek tek öğrencilere teslim ediliyor. Yapılan hizmet, çocuklar kadar anne babaları da mutlu ediyor. Bir haftada bine yakın çocuğu sevindiren belediye ekipleri, toplamda 3 bin kırtasiye seti dağıtacak.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözü tutuyoruz ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuzun eğitimden uzak kalmasına izin vermiyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, aydınlık yarınların mimarları onlar olacak. Bize düşen de hem onlara hem de ailelere destek olmak! Öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.