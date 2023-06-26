Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini artırdı

Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatandaşlarımızın huzurla alışveriş yapması için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

İlçe genelinde halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir, temiz gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarını sıklaştırdı. Yıl boyunca belirli aralıklarla yapılan denetimler kapsamında, tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi. Gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, ürünlerin üretim koşullarını, üretim yerlerinin temizliğini, depolama şartlarını, gramajını ve işletmelerin yasal belgelerini kontrol etti. Mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Önceliğimiz olan halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi Kurban Bayramı dolayısıyla artırdık. Ekiplerimiz, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerimizi denetliyor. Yaklaşan bayram öncesi vatandaşlarımızın hijyenik ortamda üretilen ürünleri güvenle satın almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.