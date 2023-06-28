Bayraklı Belediyesi İşsizlere İstihdam Sağlıyor

Bayraklı Belediyesi, iş arayanlarla iş verenler arasında köprü olmaya devam ediyor. 4 yılda 3 bin 115 kişiye birçok firmada istihdam sağlayan belediye, işsizlikle mücadeleyi sürdürüyor.

Bayraklı Belediyesi, iş arayanlarla iş verenler arasında köprü olmaya devam ediyor. Çeşitli firmalardaki mevcut işlere yönlendirmelerde bulunan belediye, 4 yılda 3 bin 115 kişiye birçok firmada istihdam sağladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İşsizlikle mücadelemizi sürdürüyoruz. Yurttaşlarımızın hayatlarına dokunabilmek, iş olanakları sunmak mutluluk verici" dedi.

Bayraklı Belediyesi, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde son 4 yılda binlerce kişiyi çeşitli firmalarda işe yönlendirdi, 3 bin 115 kişiyi de istihdama kazandırdı. İşverenler ile iş arayanları bir araya getirerek birebir görüşmeler sağlayan belediye yetkilileri, istihdama önemli ölçüde katkı sağladı. Bu kapsamda 2023 yılının ilk yarısında 654 kişi çeşitli firmalarda işe yerleştirilirken bu sayı son 4 yılda ise 3 bin 115'e ulaştı. Uygulamaya çerçevesinde firmalarla yapılan mülakatları olumlu geçen adaylar, mesleki deneyim ve iş kollarına göre işbaşı yapıyor. Projeden yararlanmak isteyenler Bayraklı Belediyesi İŞKUR İstihdam Ofisi'ne CV vererek iş sahibi olma imkanından faydalanabiliyor.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İşsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Bayraklı'da üzerimize düşeni yapıyoruz. Geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda var gücümüzle çalışıyoruz. Firmalarla iş arayanlar arasında köprü görevi görüyoruz. İlçe belediyeleri arasında rekor seviyede yönlendirme ve işe yerleştirme yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.