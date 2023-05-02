Bayraklı Belediyesi Her Ay Yaklaşık Yüz Ton Ambalaj Atığını Geri Dönüşüm İle Ekonomiye Kazandırıyor

Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek olan Bayraklı Belediyesi, her ay yaklaşık yüz ton ambalaj atığını geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırıyor. Başkan Serdar Sandal, "Daha yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Gelecek nesiller için daha güzel bir Bayraklı bırakmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek olan Bayraklı Belediyesi, her ay yaklaşık yüz ton ambalaj atığını geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırıyor. Başkan Serdar Sandal, "Daha yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Gelecek nesiller için daha güzel bir Bayraklı bırakmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda her ay karton, plastik ve kağıttan oluşan yaklaşık yüz ton ambalaj atığını geri dönüştüren belediye, yıllık ortalama 10 bin ton karışık atık malzemelerini de ekonomiye kazandırıyor. Sıfır Atık Projesi ile iş yerleri, fabrikalar, kamu kuruluşları ve hastaneler, muhtarlıklar, siteler ve apartmanlara yerleştirilen konteynerler aracılığıyla biriktirilen atıklar, bulundukları yerde ayrıştırılarak toplanıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ambalaj atığının dışında ayrıca bitkisel yağ, cam atığı ve pil gibi geri dönüşümü mümkün olan atıkları da kaynağında ayrıştırarak topluyor.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR BAYRAKLI İÇİN"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak başlattığımız sıfır atık projesi ile hem sokaklarımızdaki hem de hizmet binalarımızdaki atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve her yıl binlerce ton atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret ederken, vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.