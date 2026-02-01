Yarıyılın ardından ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacağını duyurdu. Öğrenciler, Türk bayrağı ile ilgili resim, şiir ve afiş çalışmaları yaparak bayrak sevgisini öğrenecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir." ifadesini kullandı.
Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:
"Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir. Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerimiz, okullarını Türk bayrağımızla donatacak resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecek. Bu değerli çalışmalarda tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik edecek öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum."