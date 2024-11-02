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Bayrak Sevgisi: 75 Yaşındaki Fadimana Altın'dan Duygusal Hareket

Bayrak Sevgisi: 75 Yaşındaki Fadimana Altın'dan Duygusal Hareket
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Aksaray'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağını öpen 75 yaşındaki Fadimana Altın'a Vali Kumbuzoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Altın, bayrağa olan sevgisini duygu dolu bir anla gösterdi.

AKSARAY Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir iş yerinin önüne asılan Türk bayrağını görünce öpen bastonlu Fadimana Altın'a (75), Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Vali Kumbuzoğlu, "Bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca savaşan, kahramanca savaşın yükünü taşıyan yüce kadınlarımızı hatırlattı ve kendisine çok minnettarız" dedi.

Ortaköy ilçesinde oturan ve yalnız yaşayan Fadimana Altın, 29 Ekim'de evinden çıkıp, caddede yürüdüğü sırada yan binadaki komşusu lastikçi Kaan Demiraslan'ın iş yerinin önüne astığı Türk bayrağını görüce öptü. Demiraslan da Altın'ın elini öptü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, bu davranışından dolayı ilçede ilgi odağı haline gelen Fadimana Altın ile kardeşi Nefise Güneş'i, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile buluşturdu. Vali Kumbuzoğlu, Fadimana Altın'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

'BAYRAK SEVGİSİNİ BİZE O AN İÇİN ÖZETLEDİ'

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Oradaki o süreç belki de 3-4 saniyelik zaman dilimi ama o zaman dilimi çok az olsa bile bizim için, ülkemiz için, Türkiye'miz için, gençler için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hangi yaşta olursan ol, yaşlı da olsan vatan sevgisi, toprak sevgisi, bayrak sevgisi ilelebet insanın kalbinde, yüreğinde yaşayacağı konusunu Fadimana teyze bize o an için özetledi. Kendisine çok minnettarız. Bunu bütün gençlere anlatacağız. Zaten herkes duydu, gördü, izledi ama bunu bütün bayramlarda, milli bayramlarda kendisini hep anlatacağız ve kendisini fırsat buldukça da ziyaret edeceğiz. Bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca savaşan, kahramanca savaşın yükünü taşıyan yüce kadınlarımızı hatırlattı ve kendisine çok minnettarız. Allah ondan razı olsun. Bizim teyzemiz olarak yüreğimizde kalacaktır. Allah ülkemize zeval vermesin, Allah bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın" dedi.

'BAYRAĞI ÖPÜP, AĞLADIM'

Fadimana Altın ise "Ben de çok duygulandım. Bayrağı öpüp, sonrasında ağladım. 'Sürekli dalgalan, sana haram eller değmesin' dedim. Sonra bir çocuk, benim elimi öptü. Ondan sonra bu olay gelişti" diye konuştu. Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe de Altın'ın bu davranışından dolayı ilçede ilgi odağı olduğunu belirterek, "Fadimana Altın teyzemiz, bayrağı öpmesinin yanı sıra bu davranışından sonra kendisini ziyaret gelen jandarma ve polislere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ziyarete gelen kişilerin gerçek polis ve jandarma olup, olmadığını teyit ettirdikten sonra kapıya açması ile de başka bir örnek davranış sergiledi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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