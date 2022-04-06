BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI - Haberler

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BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da, İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu.

ÇORUM'da, İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

İskilip ilçesinde belediye tarafından, sarp kayaların eteğindeki, Osmanlı dönemine tarihlenen İskilip Kalesi'ne büyük boyutlu Türk bayrağı dikmek için kepçeyle kazı çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışma sırasında tarihi kalıntıya rastladı ve çalışmaları durdurdu. 10 metre derinliğindeki, içinde taş duvar gibi kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. Sarnıcın, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilirken, Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede incelemelerde bulundu. (DHA)

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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