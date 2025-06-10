Kütahya'da Vinç Devrildi: 2 İşçi Yaralandı

Kütahya'da Vinç Devrildi: 2 İşçi Yaralandı
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KÜTAHYA'da bayrak asmak için çıktıkları vincin devrilmesiyle 20 metre yükseklikten düşen 1'i vinç operatörü 2 işçi yaralandı.

KÜTAHYA'da bayrak asmak için çıktıkları vincin devrilmesiyle 20 metre yükseklikten düşen 1'i vinç operatörü 2 işçi yaralandı.

Olay, Akkent Mahallesi Memiş Yılmaz Caddesi'nde bir vinç firmasında meydana geldi. İşçi O.K. (31) ve vinç operatörü O.K. (26), firmaya ait reklam direğine bayrak asmak için vinçle çalışma başlattı. Çalışma esnasında vinç devrildi. 2 işçi, 20 metre yüksekliğindeki vincin üzerinden yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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