Haberler

Bayrağa saldırıya gazi çocuklarından İstiklal Marşı ile tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da yaşayan 9 gazi çocuğu, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye Kamışlı arasındaki sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik saldırıya, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi.

ANTALYA'da yaşayan 9 gazi çocuğu, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye Kamışlı arasındaki sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik saldırıya, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi.

Antalya'daki gazi çocukları, Suriye sınır hattında terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün girişimiyle bir araya gelen 9 gazi çocuğu, İstiklal Marşı'nın kıtalarını sırayla seslendirdi. Musa Ali Sarp Kızıltaş, Ece Yılmaz, Ada Mira Tunçer, Hüseyin Eymen Mutlu, Elif Gökçe Nazilli, Tuana Ecrin Altın, Yiğit Kürşad Kınalı, Burak Sonkal ve Ali Osman Abuşoğlu, marşın her bir kıtasını tek tek okudu. Marşın son kıtası ise 11 çocuk tarafından hep bir ağızdan seslendirildi. Hazırlanan videonun sonunda, terörle mücadele kapsamında şehit olan askerlerin isimlerine yer verildi. Sanal medyadaki paylaşım kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, gazi çocuklarının anlamlı tepkisi takdir topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj