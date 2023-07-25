Üye Girişi
Haberler

Bayoğlu'nda boş binada çökme meydana geldi

Güncel Haberler

Yemeniciler Caddesi'nde daha önce boşaltılan ve kısmi olarak çökmüş olan harabe binanın ayakta kalan kısımlarında çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda herhangi bir canlıya rastlanmadı.

Bayoğlu'nda daha öce boşaltılan bir boş binada çökme meydana geldi

Yemeniciler Caddesi'nde daha öce boşaltılan ve kısmi olarak çökmüş olan harabe binanın ayakta kalan kısımlarında çökme meydana geldi.

Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri de yönlendirildi.

Ekipler, arama kurtarma köpeğiyle çöken kısım altında arama çalışması yaptı.

Herhangi bir canlıya rastlanmaması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

İtfaiye AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title