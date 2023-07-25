Bayoğlu'nda boş binada çökme meydana geldi

Yemeniciler Caddesi'nde daha önce boşaltılan ve kısmi olarak çökmüş olan harabe binanın ayakta kalan kısımlarında çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda herhangi bir canlıya rastlanmadı.