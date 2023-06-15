Baymak, güneş kolektörü paket sistemleri ile tasarruf ettiriyor

Baymak, yüksek verimliliğe sahip güneş kolektörü paket sistemleri ile tasarruf edilmesini destekliyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi, son yıllarda dünyadaki en uygun enerji kaynaklarından biri olduğunu ispat etti. Güneş kolektörü teknolojileri ise her geçen gün gelişiyor.

Güneş enerjisinden, birçok ülkeden daha fazla sıcak su elde etme potansiyeline sahip olan Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla oldukça avantajlı durumda. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere yıl boyu güneş alan sahil şeridine sahip bölgelerde, sıcak su temin ederken ciddi oranda enerji tasarrufunun sağlandığı güneş enerjili su ısıtma sistemleri tüketicilerin ilk tercihi oluyor.

Baymak, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan iklimlendirme ürün ve çözümleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümünün öncüleri arasında yer alarak hem sürdürülebilir bir geleceğe hem de tüketicilerinin bütçelerine büyük destek sağlıyor.

Geleneksel güneş enerjisi depolarında bekleyen durgun suda üreyen bakteri ve mikroplar, insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

Baymak güneş kolektörlerinin yeni nesil depoları, suyun paslanmaz serpantin içerisinde dolaşmasını sağlayan özel yapısıyla hijyenik kullanım suyu sağlıyor.

Güneş enerjisi depolarının hijyenik olması, sağlık risklerini azaltmanın yanı sıra depolama sisteminin güvenli ve temiz bir şekilde uzun yıllar boyunca kullanılabilmesi açısından da önem taşıyor.

Pratikliği, konforu ve hijyeni bir arada sunan Baymak güneş enerjisi depoları, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım imkanı sunuyor.

Baymak sıcak su depoları ayrıca sağlıklı sıcak suya, her an rahatça ulaşabilme konforu sağlıyor. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretildiği için uzun süreli ve güvenilir bir performans sergileyen Baymak güneş kolektörleri, özel yalıtım teknolojisi sayesinde de sıcak suyun ısısını koruyarak ısı kayıplarını en az seviyede tutuyor.

Bu sayede günün her saati sıcak suya ulaşmak mümkün hale geliyor. Baymak'ın geniş bayi ve servis ağıyla tüketicilerin kullanımına sunulan güneş kolektörlerinin kurulumları da oldukça kolay oluyor. Baymak teknik servisleri tarafından kurulum kontrolü yapılan güneş kolektörü, bulunduğu bölgeye göre 12 aya kadar güneş enerjisi kullanarak hijyenik sıcak su sağlıyor.

"Güvenilir markaların güneş kolektörlerini tercih edin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Ürün Grup Müdürü Can Erdoğan, güneş kolektörlerinin farklı modelleri olduğunu belirtti.

Tüketicilerin satın alma kararı vermeden önce Baymak bayileriyle iletişime geçerek, ihtiyaçlarına en uygun ürünü seçmelerini öneren Erdoğan, düz plakalı güneş kolektörlerinin tüketiciler tarafından sıkça tercih edildiğini aktardı.

Erdoğan, "Düz plakalı güneş kolektörleri, metalik absorbe plakaları ve boru sistemleri içerir. Güneş ışınları absorbe plakalara düşer ve boru sistemleri vasıtasıyla ısıtılır. Cihazların boyut, ısı transferi verimliliği ve malzeme kalitesi de önemli kriterler arasında bulunuyor. Boyut, bir güneş kolektörünün ne kadar güneş enerjisi toplayabileceğini belirler. Isı transferi verimliliği, güneş kolektöründen ısıyı çıkarmak için ne kadar verimli bir sistem olduğunu gösterir. Malzeme kalitesi, güneş kolektörünün dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü belirler. Güvenilir markaların ürettiği güneş kolektörlerini tercih eden tüketiciler ürünlerini hem verimli hem daha uzun ömürlü kullanabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Baymak Nova ürünleri Avrupa standartlarında üretiliyor

Açıklamaya göre, Baymak Nova güneş kolektörleri Avrupa standartlarında üretilen, değişim pazarına uygun, değiştirilebilir cam özelliğine sahip, evsel ve ticari kullanımlarda performansı ile adından söz ettiriyor.

Baymak güneş kolektörlerinde kullanılan, düşük demirli ve sandy desenli cam, güneş ışınlarının yansımasını minimize edip kolektörde maksimum ısının toplanmasını sağlayarak verimi artırıyor.

Son teknolojiye sahip bakır ve alüminyum üzerine titanyum nitrit oksit kaplanmış selektif soğurucu yüzey, güneşten gelen ısıyı maksimum oranda plakaya aktarıyor. Bu sayede verimi düşüren yansıma kayıpları minimize edilmiş oluyor.

Baymak Güneş kolektörlerinde yüksek ısı transferi için lazer kaynak teknolojisiyle birleştirilmiş bakır borular kullanılıyor. Yüksek yoğunluklu, 40 milimetre kalınlığındaki cam yünleri ısı kaybını engelliyor.

Kaynak teknolojisiyle güneş enerjisinden maksimum faydayı sağlayan emici yüzey ve kullanılan solar ürün ekipmanlarından elde edilen yüksek verim sayesinde az sayıda güneş kolektörü kullanılarak daha fazla sıcak su üretimi sağlanabiliyor.

Verimli bir güneş enerjisi depolama sistemi için kolektörler, depolama tankları ve diğer bileşenlerin düzenli olarak bakımının yapılması, kolektör yüzeyinin temizlenmesi, kolektör ve depo ömrünü uzatmayı sağlayan solar sıvı kullanılması gerekiyor.

Ayrıca, güneş kolektörü paket sistemi konusunda uzman bir firmanın ürün ve çözümlerini kullanmak ve uzmanlığından faydalanmak da verimlilik açısından önem taşıyor.

Çevre dostu ürünlerle ilgili teknik eğitimler yoğun ilgi gördü

Öte yandan güneş kolektörleri ve yine çevreci bir ürün olan ısı pompalarına olan ilginin gün geçtikçe artacağını öngören Baymak, bayiler ve proje teknikerlerine yönelik teknik eğitimler düzenliyor.

Güneş kolektörleri, evlerde sıcak su üretmek için kullanılabiliyor. Bu, ev sahiplerinin su ısıtmak için harcadıkları enerji maliyetlerinden tasarruf yapmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, evlerde güneş kolektörleri kullanmak, evin değerini artırabiliyor.

Güneş kolektörleri, başta oteller olmak üzere, turistik işletmelerde enerji maliyetlerini azaltarak işletmelerin karlılığını artırabiliyor. Güneş kolektörleri, sağlık sektöründe sıcak su üretmek için kullanılabiliyor. Bu da hastanelerin enerji maliyetlerini düşürüyor.