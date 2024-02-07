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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, deprem bölgesindeki konutların inşaatlarının devam ettiğini açıkladı

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da yapılan konutların inşaatlarının devam ettiğini belirtti. Adıyaman'daki konutlar mayısta, Kahramanmaraş'takiler haziran-temmuzda, Hatay'dakiler ise ağustos ayında tamamlanacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, deprem bölgesinde yaptırdıkları konutların inşaatlarının devam ettiğini belirterek, " Adıyaman'daki konutlar mayısta hazır olmuş olacak. Kahramanmaraş'takiler haziran-temmuz gibi hazır olmayı bekliyor. Hatay'dakiler ağustosa doğru bitmiş olacak." dedi.

Selçuk Bayraktar, "asrın felaketi"nin merkezi olan Kahramanmaraş'taki Baykar Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek depremzedelerle sohbet etti.

Daha sonra T3 Vakfı Deneyap Atölyesi'ne geçen Bayraktar, burada çocuklarla görüştü, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çocuklara hediye dağıtan ve depremzedelerle hatıra fotoğrafı çektiren Bayraktar, konteyner kentte bulunan KADEM Kadın Destek Merkezi ve Can Sağlığı Vakfına da ziyarette bulundu.

Bayraktar, gazetecilere, 1000 adet konutu depremzedelerin yararına kullanılmak üzere devlete bağışladıklarını söyledi.

Konutları 3 ilde yapmaya başladıklarını belirten Bayraktar, "Artık son aylara yaklaştık. Toplam 1012 konut inşa ediliyor. Bunların 3'te 1'i Kahramanmaraş'ta, 3'te 1'i Adıyaman'da, 3'te 1'i Hatay'da. İnşallah Adıyaman'daki konutlar mayısta hazır olmuş olacak. Kahramanmaraş'takiler haziran-temmuz gibi hazır olmayı bekliyor. Hatay'dakiler ağustosa doğru bitmiş olacak." diye konuştu.

Bayraktar, deprem sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Biz Baykar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı gönüllü ekiplerimizle beraber sahadaydık, halen daha bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız sağ olsun aynen milletimizin gösterdiği hassas duyarlılıkla yüksek bir seferberlik ruhuyla böylesine büyük bir felakette ilk günden itibaren gönüllü oldular. Aylarca bölgede kaldılar. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının Deneyap atölyeleri var. Buradaki öğrenci kardeşlerimize eğitimler veriliyor. Bunun yanında Can Sağlığı Vakfımızın da psikolojik destek birimi gönüllüleri, bu yaşanan travmatik sürece çare bulabilmek ve destek olabilmek için gayretlerini sürdürüyorlar.

Bunlar yeryüzünde yaşanan kaydedilmiş en büyük depremlerdi ama bunun yanında milletimizin adeta Çanakkale ruhuyla, yardımlaşma kampanyasıyla, bir seferberlik haliyle destek olması, bu yaraların sarılması anlamında gayret göstermesi ilk günden itibaren beni inanılmaz etkiledi. Aşağı yukarı bütün illerimize gittik ve o ruhu gördüm. Ben bu anlamda asil milletimize ve bu ruhuna şükranlarımı iletmek istiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Bayraktar Adıyaman Hatay Deprem Ekonomi Güncel Haberler

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