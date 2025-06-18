Baykar ve Leonardo Ortaklığı Türkiye-İtalya İlişkilerine Yeni Bir Boyut Kazandıracak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar ile İtalya'nın Leonardo şirketi arasındaki ortaklığın, iki ülkenin geleceğine önemli katkılarda bulunacağını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının güçleneceği vurgulanarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin devam edeceği ifade edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar ile İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki şirketin ortaklığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baykar ve Leonardo arasında kurulan ortaklığın, iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatını, Avrupa'nın güvenliğinde oynayacağı rolü, uluslararası diplomasideki etkinliğini güçlendirecek. Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile elde ettiği kazanımları, siyasi, ekonomik ve stratejik başarılarla taçlandırmaya devam edecek. Bu zor coğrafyada, bugüne kadar olduğu gibi barış ve istikrar adası olmayı sürdürecek olan Türkiye'nin gücü, inşa ettiğimiz uluslararası ittifaklarla perçinlenmeye devam edecek. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti

Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.