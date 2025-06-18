Baykar ve Leonardo'dan Stratejik Ortaklık: LBA Systems Kuruluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir oyuncusu olan Leonardo'nun Başkanı Stefano Pontecorvo, Baykar ile kurdukları ortak girişim LBA Systems hakkında açıklamalarda bulundu. Pontecorvo, Baykar'ın dünya çapında bir lider olduğunu vurguladı ve birlikte insansız hava sistemleri alanında olağanüstü ürünler geliştireceklerini belirtti.

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun Başkanı Stefano Pontecorvo, Baykar'la ortak girişimleri LBA Systems'e ilişkin, "Baykar'ın bizi stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyuyoruz. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi." dedi.

Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak.

Stefano Pontecorvo, Fransa'da düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda TRT World'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın kendilerini stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Biz Baykar'ı, Baykar da bizi seçti. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi. Bu ortaklığa o kadar bağlıyız ki şirketimizin tarihinde ilk defa başka bir firmayla ortak stant açtık. Bu firma da Baykar." diye konuştu.

Beklentilerinin, insansız hava araçları alanında liderlik olduğunu aktaran Pontecorvo, "Sonra da buradan daha ileriye gideceğiz. Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz. Bu dönemlerde teknoloji, başarının teminatı. Teknolojinin en uç seviyesinde olacağımızdan eminim. Hem Avrupa hem de dünya pazarları için çok ikna edici bir ürünümüz olacak." ifadesini kullandı.

"Maksimum katkıyı sunmak istiyoruz"

Pontecorvo, ortaklık kapsamında hangi ürünlere öncelik verileceği sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle AKINCI, TB3, TB2. Bizim de kendi insansız hava aracımız var. İki çok dinamik şirketiz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu nedenle öncelikle sabit bir platformla işe başlıyoruz, bahsettiğim dört insansız hava aracıyla. Ekiplerimizin uygulanabilir bulduğu ürünleri de kapsama alabiliriz. Maksimum katkıyı sunmak istiyoruz. Leonardo olarak zaten birçok Türk şirketiyle çalışıyoruz. Baykar'la da çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Net bir planla işe başladıklarını anlatan Pontecorvo, "Baykar da bizim gibi teknolojiye, AR-GE'ye sıkı sıkıya bağlı. Büyük işler başarabiliriz. Bu da Avrupa'nın geride kaldığı bir alanda Avrupa'nın savunmasına, öncelikle İHA'larla çok ciddi katkılarda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi! Neler yapmışlar neler

Bir ilin konuştuğu olay! Bu mesaj salonuna gidenler diken üstünde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.