Baykar, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Ukrayna halkı, ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula tarafından başlatılan "Halkın Bayraktar'ı" kampanyasına büyük bir katılım gösterdi. Bu bağışların amacı, 15 milyon dolar toplayarak 3 adet SİHA almaktı. Bunu duyan Baykar ise Ukrayna halkına alınması hedeflenen Bayraktar TB2 SİHA araçlarını hediye ettiğini duyurdu.

Baykar, 2. kez Ukrayna halkına Bayraktar TB2 SİHA hediye ediyor!

Litvanya Savunma Bakanı tarafından geçtiğimiz ay başlatılan bir kampanyada, gerekli miktarda para toplanıp Türkiye'den bir adet Bayraktar TB2 SİHA alınarak Ukrayna ordusuna hediye edileceği söylenmişti. Bu miktarı toplamayı da başardılar başardılar.

Tabii durumu öğrenen Baykar, Litvanya'ya Bayraktar TB2 hediye ettiğini. Toplanan paranın ise Ukrayna halkına insani yardım amacıyla verilmesini istediklerini söyledi. Şimdi de buna benzer bir durum Ukrayna halkı tarafından başlatılan kampanyada gerçekleşti.

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Gazetecilerden sanatçılara, futbolculardan, iş insanlarına kadar birçok kişinin bağışta bulunduğu Halkın Bayraktar'ı kampanyasında amaç, 15 milyon dolar toplayarak 3 adet SİHA almaktı. Nitekim 3 gün içerisinde 4 SİHA alacak kadar (20 milyon dolar) toplandı. Ancak durumu öğrenen Baykar, istenen SİHA'ları hediye edeceğini ve tüm bağışın Ukrayna halkının faydasına kullanılmasını istediğini söyledi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için "Halkın Bayraktar'ı" adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz.

Ukraynalı pilotlar MQ-9 Reaper yerine TB2 tercih ediyor!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve ABD basınında da kendine yer bulan haberlere göre, Ukraynalı askerler arasında genel kurmaya kadar ulaşan MQ-9 Reaper ve Bayraktar TB2 tartışması meydana geldi.

Söylenene göre, MQ-9 Reaper'lar hem Türk SİHA'larının 2 katı pahalı hem de artık eskisi kadar Rus savunma sistemlerine karşı etkili değil. Bu nedenle her ne kadar bazı gelişmiş özellikleri bulunuyor olsa da 2 kat maliyete alıp daha kolay feda etmenin bir anlamı olmadığı söyleniyor.

ABD basınında ise Ukraynalı askerlerin sözleri şu sözlerle ifade edildi:

Gri Kartalları (MQ-9 Reaper) savunmuyoruz. Düşman hava savunma sistemleri nedeniyle bizim durumumuzda bu kadar pahalı insansız hava araçları kullanmak oldukça tehlikeli. Burası Afganistan değil.

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