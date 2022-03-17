BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

16 Mart 2022 tarihinde üniversitemiz Batı Raman Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı söyleşiye Vali Hulusi Şahin, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Rohat Cebe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Genel Sekreter Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Bayraktar: "Yarının Teknolojisine Bu Günden Hazırlanarak Son Noktayı Yakalamak Mümkün"

Geleceğin mühendis adaylarına geliştirmekte oldukları Bayraktar TB3 insansız hava aracı ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile ilgili bilgiler veren Bayraktar, günümüzde teknoloji alanındaki asıl kırılımın 1900'lü yıllarda gerçekleştiğini söyleyerek gençlere bugün için değil gelecek için çalışmalarını tavsiye etti. Yarının teknolojisine bu günden hazırlanıldığı takdirde son noktayı yakalamanın mümkün olduğunu anlatan Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti: "NOKIA, cep telefonlarının ilk döneminde alanında lider olurken dönüşümü doğru okuyamadığı için akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte bu alandaki gücünü kaybetti. Biz, bu günün yarışını değil yarının yarışını bugünden öngörüp çalışarak, azami gayretle etikten ve ahlaktan ayrılmadan, misyonumuzu belirleyerek yola koyulduk. Sizde çalışırsanız dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın." dedi.

Bayraktar: "Türkiye İnsansız Hava Aracı İhraç Etme Konusunda Dünyada İlk Üçte"

BAYKAR serüvenine yüksek teknoloji üzerine çalışmalarla başladıklarını ve bu evreye nasıl geldiklerini anlatan Selçuk Bayraktar, "Nasıl" ve "Niye" sorularını öne çıkararak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Pandemi döneminde solunum cihazı ihtiyacından dolayı bir araya gelinerek yapılan geliştirme ve üretim çalışmasıyla ülkemizin birçok lider ülkeyi geride bıraktığını ifade eden Bayraktar, bunun inanç, azim ve adeta seferberlik ruhuyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti: "2005 yılında Türkiye savunma sanayiinde büyük oranda dışa bağımlıyken 15 yıl sonra robot uçaklar olan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar Akıncı TİHA gibi milli platformlar ile bu alanda lider ülkelerden biri haline geldi.Asıl olan tasarım, yazılım ve bilgidir. Biz tasarımları kendimiz hep özgün yaptık ve sistemleri milli olarak geliştirdik. Geliştirdiğimiz yeni uçakların devreye girmesiyle muhabere sahasında bir devrim yaşanacak. Şu an geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. KIZILELMA'mız olan MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi)' da yaklaşık 6 ton ağırlığında bir uçak. Bizim için kolay olanı seçmemek, inancımız gereği bildiğimiz doğrudan gitmiş olmak en büyük avantajımız haline dönüştü. Biz yıllarca terörle mücadele bölgelerinde askerlerimizle birlikte omuz omuza çalışarak bu sistemleri en hızlı ve seri şekilde geliştirmeyi hedefledik. Sahada askerlerle birlikte bu teknolojiyi geliştirmiş olmak dünyanın en iyisini yapmamızı sağladı. BAYKAR, şu anda dünyada en çok ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş olan firma. Dünyada da Türkiye alanda ilk üçte diyebilirim. 19 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı ve birçoğuna ihraç edildi."

Bayraktar: "Teknoloji Çok Geniş Bir Spektrumda Hayatımıza Giriyor"

Uçan arabalar için dünyada çok fazla girişim olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bugün hâlihazırda ortaya çıkmış bir ürün yok ama tüm bu teknolojik gelişmenin, bizim de insansız hava aracı serüvenin geldiği nokta olarak ismini 'Cezeri' koyduğumuz akıllı uçan arabalara doğru gittiğini söyleyebiliriz." dedi. Çok geniş bir spektrumda bu teknolojinin hayatımıza gireceğini belirten Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti: "Nasıl ki cep telefonları hayatımıza girdiği günden beri sayısı hiç azalmadı, artarak devam ettiyse benzer şekilde bu akıllı dronların adım adım hayatımızı kolaylaştıracak şekilde geleceğini görüyoruz. Şu anda insansız hava araçları deyince savunma sanayii akla geliyor. Bütün yüksek teknolojinin temelinde savunma sanayiini görüyoruz. Mesela internet sadece askeri alanlarda kalacak olsa çok daha etkisiz, bugün olduğu gibi bütün dünyayı ilgilendiren bir unsur olarak hayatımıza girmeyecekti. Ne zaman ki sivil sahaya gidiyor o zaman çok daha büyük bir etkiyle hayatımıza tesir ediyor."

TEKNOFEST ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST sürecinin gelişimi ve gençlerin bu festivale katılımları ile beşinci yılında 500 bin başvuru aldıklarını kaydetti. Her geçen gün bu sayının artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayraktar, ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmak ve bu kapsamda ülkemizdeki milli teknoloji ekosistemini geliştirmekten mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Konferansın ardından ÜniversiteRektör Vekili Prof. Dr. Rohat Cebe tarafından günün anısına BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a hediye takdim edildi. Öğrencilerle yapılan fotoğraf çekiminin ardından konferans sona erdi.

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