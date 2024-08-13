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Baykar'ın Kızılelma PT-3 İnsansız Savaş Uçağı Motor Testini Başarıyla Tamamladı

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Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma PT-3 insansız savaş uçağının motor çalıştırma ve koşu testi başarıyla tamamlandı. Uçak, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar kesiti ve taşıyacağı mühimmatlarla güvenlik güçlerine önemli bir güç sağlayacak.

SAVUNMA sanayi şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma'nın 3'üncü prototipi, motor çalıştırma ve koşu testini başarıyla tamamladı.

Şirketin sosyal medya hesabından 'Milli Teknoloji Hamlesi' etiketiyle yapılan paylaşımda ' Kızılelma PT-3' motor çalıştırma ve koşu testinin başarıyla yapıldığı belirtildi. Paylaşımda, testin videosu da yer aldı. Otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, Aktif Faz Dizinli Radar (AESA) ile yüksek durumsal farkındalık özelliklerini de barındıran Bayraktar Kızılelma PT-3, 30 bin feet operasyonel irtifaya, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. 5 saat havada kalabilen ve agresif manevralarla hava-hava muharebesi yapacak Kızılelma PT-3, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak Kızılelma PT-3, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızılelma Savunma Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

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