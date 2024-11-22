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Baykar'ın inşa ettiği deprem konutları afetzede ailelere sıcak yuva oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi Baykar tarafından inşa edilen deprem konutları, afetzede ailelerin kış aylarını sıcak ve güvenli bir ortamda geçirmelerine olanak sağlıyor. Cennet ailesi ise yeni evlerinin mutluluğunu yaşıyor.

Teknoloji devi Baykar'ın inşa ettiği deprem konutları afetzede ailelere yuva oldu

Mehmet Cennet: "Evimiz çok güzel, devletimizden Allah razı olsun"

Azime Cennet: "Bu evi yapan Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim, Allah razı olsun"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konuttan oluşan deprem konutları afetzede ailelerin sıcak yuvaları oldu. Kışı sıcak yuvasında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Azime Cennet, "Bu evi yapan Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için hayırsever vatandaşlarda devlet tarafından yürütülen çalışmalara destek olmuştu. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde teknoloji devi Baykar'da 19 bloktan oluşan 352 konutun inşası için çalışmalara başlamıştı. Gece, gündüze ve 7 gün 24 saat süren çalışmaların neticesinde Baykar tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmiş ve aileler yeni sıcak yuvalarına taşınmaya başlamıştı. Evinin anahtarını teslim alan Cennet ailesi, asrın felaketinin acılarını yeni yuvaların da bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyor.

"Evimiz çok güzel, devletimizden Allah razı olsun"

Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Cennet, "Depremde neler yaşamadık ki, her şeyi yaşadık. Allah bir daha böyle bir deprem göstermesin. Depremde evim yıkılmadı ama ikinci depremde yıkıldı. Depremde çok sevdiğim 2 yeğenimi kaybettim. Evimiz çok iyi ve güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Bu yeni evimiz için Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim" dedi.

"Bu evi yapan Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim, Allah razı olsun"

Kış ayını yeni yuvasında geçirmenin mutluluğunu yaşayan Azime Cennet, "Yeni evimi beğendim. Yeni evimde ufak tefek işlerimi yapıyorum. İhtiyar olduğum için ayaklarım ağrıyor. Bu yüzden yavaş yavaş kendi işimi evde yapıyorum. Evin mutfağını da ve her odasını da beğendim. Bu kışı bu yeni evimizde geçirmek nasip olur. Oradan kurtulduk. Önceden kaldığımız yere su bastı. Bunlar yüzünden felç geçirdim ve tansiyonum yükseldi. Evin odaları çok iyi. Bana göre odalar yeterli. Bu evi yapan Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim. Ondan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Baykar'ın inşa ettiği deprem konutları afetzede ailelere sıcak yuva oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel
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