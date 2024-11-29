Baykar'ın Deprem Konutları Depremzedelerden Tam Not Aldı

Baykar, sadece teknolojide değil sosyal sorumluluk projelerinde de büyük beğeni topluyor

-Baykar'ın deprem konutları büyük beğeni topluyor

ADIYAMAN - Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından birisi olan Baykar'ın Adıyaman'da yaptığı deprem konutlarına yerleşen depremzedeler konutlara tam not verdi.

Evini teslim alarak yerleşmeye başlayan depremzedeler, Baykar'ın yaptığı konutları çok beğendiklerini vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 adet konut yapmış ve tamamlanan konutların tamamını depremzedelere teslim etmişti. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 349 konutta yerleşen depremzedeler konutların oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu söyledi.

Hem konutların sağlamlığından hem de çevre düzenlemelerinin güzelliğinden bahseden depremzedeler, zaman zaman olan artçı depremleri hiçbir şekilde hissetmediklerini ve her zaman kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı.

Depremzedeler, konutlarda emeği geçen Baykar başta olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.