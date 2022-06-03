Baykar, Bayraktar TB2 hediye ediyor! - Haberler

Baykar, Bayraktar TB2 hediye ediyor!
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Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna için düzenlediği kampanyaya katılan Baykar, Bayraktar TB2 hediye etti.
Litvanya Savunma Bakanı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan bir kampanyada, gerekli miktarda para toplanıp Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alınarak Ukrayna'ya gönderileceği söylendi. Nitekim 3 günde 5 milyon Euro toplayarak bu hedefe ulaştılar. Bunu öğrenen Baykar, Liyvanya'ya Bayraktar TB2 hediye etti.
Baykar, Litvanya'ya Bayraktar TB2 hediye etti: 5 milyon Euro ne olacak?
Litvanya halkının Ukrayna'ya destek olmak için topladığı 5 milyon Euro'nun ardından, hükümet temsilcileri Baykar ile iletişime geçti. Bir adet Bayraktar TB2 almak istediğini ve bunu da Ukrayna ordusuna hibe edeceğini söyledi.
Durumu öğrenen Baykar yetkilileri ise istenen Bayraktar TB2 SİHA'yı Litvanya'ya hediye ettiklerini açıkladı. Toplanan 5 milyon Euro'luk ücretin ise Ukrayna halkına insani yardım amacıyla verilmesini istediklerini söyledi.
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Tabii şu anda Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı hız kesmeden devam ediyor. Bu nedenle en çok ihtiyaç duyulan şeyler arasında mühimmat desteği ilk sırada geliyor. Dolayısıyla bazı kaynakların iddiasına göre toplanan bu 5 milyon Euro'luk yardım ile TB2'lerde kullanılacak MAM serisi mühimmat alınabilir. Ayrıca bu bedelsiz satın alım sayesinde teknik olarak TB2 alan ülkelere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
Baykar tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:
Litvanya halkı, Ukrayna'ya bir adet Bayraktar TB2 satın almak için onurlu bir şekilde para topladı. Bunu öğrenen Baykar, Litvanya'ya ücretsiz bir Bayraktar TB2 hediye edecek. Toplanan bu fonların ise insani yardım için Ukrayna'ya gitmesini istiyoruz.
TB2 SİHA özellikleri
Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız
Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot
Faydalı yük kapasitesi: 150 kg
Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar
Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat
Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin
Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)
Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg
Havada kalış: 27 Saat
Kanat açıklığı: 12 metre
Yükseklik: 2.2 metre
Uzunluk: 6.5 metre
İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor
Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet
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