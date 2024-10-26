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Baykar Başkanı Bayraktar: Türkiye SİHA Pazarının Yüzde 65'ine Sahip

Baykar Başkanı Bayraktar: Türkiye SİHA Pazarının Yüzde 65'ine Sahip
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO Fuarı'nda Türkiye'nin savunma sanayiinde yurt dışına bağımlılığının yüzde 85'ten yüzde 0'a düştüğünü ve dünya SİHA pazarının yüzde 65'inin Türkiye'nin kontrolünde olduğunu açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam eden SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biz başladığımızda Türkiye savunma sanayi alanında yüzde 85 oranında yurt dışına bağımlıydı. Bugün ise dünyanın en büyük ihracatçısı olmuş durumda ülkemiz ve dünya pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle İFM'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda "Key Note" oturumunda, konuşma yaptı. Konuşmasına TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını anımsatarak başladı. Bayraktar: "Geçtiğimiz günlerde yaşanan hain saldırı sonrasında ülkemizin tam bağımsızlığı için çalışan yol arkadaşlarımızın mühendis ve tekniker arkadaşlarımız ruhları şad mekanları cennet olsun, yakınlarına da sabırlar versin. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin" dedi.

"Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde"

"Baykar'da yürüttüğümüz milli teknoloji hamlesi serüvenimizden biraz yapay zeka odaklı bir şekilde bahsetmek istiyorum" diye sözlerine devam eden Bayraktar Türkiye'nin, dünyadaki SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, şöyle devam etti:

"20 senelik serüvende başlayan, bir anlamda o dönemde 20 sene önce millileşme vizyonu çerçevesinde atılan tohumların yeşermesini görüyorsunuz. Biz başladığımızda, Türkiye savunma sanayi alanında yüzde 85 oranında yurt dışına bağımlıydı. ve hatta biz bu teknolojileri dışarıdan özel izinlerle ancak alabiliyorduk ki bugün Roketsan'ın geliştirdiği mühimmat ailesini tedarik dahi edemiyorduk. Bugün ise dünyanın en büyük ihracatçısı olmuş durumda ülkemiz. ve dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde ve bu başarıya imza atan tüm savunma sanayi ailesine ve onun değerli yöneticilerine ve Milli Savunma Sanayi vizyonunu ortaya koyan tüm devlet büyüklerimize buradan bu ülkenin bir mühendis evladı olarak şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Bayraktar, konuşmas sonrası Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile stantları dolaştı. Stant görevlileriyle sohbet eden ve ürünler hakkında bilgi alan Bayraktar, fuardaki vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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