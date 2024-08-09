Üye Girişi
Haberler

Baykar, Adıyaman'da depremzedelere konut teslimatına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da tamamladığı konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, projenin sonuna yaklaşıldığını ve Adıyaman etabında tamamlanan dairelerin anahtarlarının teslim edildiğini açıkladı.

Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 ilde yaptırdığı konutlardan Adıyaman'da tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Bayraktar Kahramanmaraş Deprem Emlak Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ağustos Cuma Milli Piyango sorgulama Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Dubois Galatasaray'a geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü? Batshuayi Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray maçı bugün mü? Bugün Galatasaray'ın maçı mı var 9 Ağustos Cuma! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-HATAYSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Kerem Aktürkoğlu Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Nelsson Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI izle! (HD) 9 Ağustos Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sara Hatayspor maçında yok mu, neden yok? Gabriel Sara sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title