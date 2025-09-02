Bayırbucak Türkmenleri devrik Baas rejiminin bombardımanlarında yıkılan evlerini onarmaya çalışıyor

????? AHMET KARAAHMET/MUHAMMED KARABACAK - Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde yıllar sonra Bayırbucak topraklarına adım atan Türkmenler, tüm zorluklara rağmen harap olan evlerini onarıp tarlalarını yeniden yeşertmek için kararlılıkla çalışıyor.

Yıllar süren savaş boyunca Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, devrik rejimin bombardımanlarıyla evlerini kaybederken, geçim kaynağı olan meyve ağaçları da kesildi.

Bombardımanlar nedeniyle on binlerce Türkmen, Türkiye'ye göç etti. Lazkiye'de kalanların ise köylerine dönmeleri rejim tarafından engellendi.

14 yıllık hasretin ardından köylerine dönen Türkmenler, üretimin kaynağı olan topraklarını yeniden yeşertmek ve harap evlerini onarmak için maddi ve manevi tüm zorluklarla mücadele ediyor.

"Bir güvenlik merkezi kurulmasını istiyoruz"

Devrik rejimin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Kulcuk köyüne dönen 3 çocuk babası Hüseyin Karabacak, AA muhabirine, savaşın başladığı yıllarda çocuklarını Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

Karabacak, devrik rejim döneminde Türkmenlerin baskı altında yaşadığını belirterek, "Şimdi hürriyet var, konuşabiliyoruz. Hayatımız yavaş yavaş düzeliyor. Ama 60-70 senelik harap olmuş bir düzenin toparlanması zaman alacak." dedi.

Köyde su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların bulunmadığını kaydeden Karabacak, suyu uzak mesafelerden getirdiklerini, elektriği ise alternatif kaynaklarla sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Hüseyin Karabacak, köylerdeki güvenlik sorununa da dikkati çekerek, "Lazkiye'den köylere kadar sınırlı sayıda kontrol noktası var ancak köylerin içinde bulunmuyor. Bu yüzden hırsızlık olayları yaşanıyor, bir güvenlik merkezi kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Köyümüze dönmek bize büyük mutluluk verdi"

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Karabacak, "Türkiye devletine şükran borçluyuz, köylerimize dönmemize imkan sağladı. Şimdi yaşamı yeniden kurmaya çalışıyoruz ancak bu yük çok ağır." ifadesini kullandı.

Bayırbucak'ta 27 büyük Türkmen köyünün bulunduğunu vurgulayan Karabacak, "Köyümüze dönmek bize büyük mutluluk verdi. Burası bizim doğduğumuz toprak. İnşallah evimizi, yerimizi, malımızı toparlarız ve yeniden buranın sahibi oluruz." sözlerini sarf etti.

Bölgede nüfusun savaş nedeniyle azaldığını belirten Karabacak, Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapılanma sürecinin hızlanacağına inandıklarını dile getirdi.

"Hapis yattık, korku içinde yaşadık"

Kulcuk köyünden Semir Akça ise "Hapis yattık, korku içinde yaşadık. Evimizden çıkarken sürekli sorguya çekilme korkusu vardı. Çok zulüm gördük. Ama çok şükür bugün köyümüze döndük, rahat bir nefes aldık." dedi.

"Yaşadığımız zulmü biz ve Allah bilir" diyen Akça, rejimin yıkılmasının ardından 10 gün sonra Kulcuk köyüne döndüğünü belirtti.

Doğup büyüdüğü köyüne dönmenin tarifsiz bir duygu olduğunu dile getiren Akça, şunları kaydetti:

"Ailemle birlikte köyümüzdeki eve doğru yürürken bir ağaç dahi kalmadığını, yolların bozulduğunu gördük. O anki duygularımı benden başka kimse bilemez. Evimize varmadan camimizin önüne geldik ve hıçkırarak ağladık."

Akça, tarım makinelerinin bulunmadığını, bakımsız kalan meyve ağaçlarının ise verimsiz hale geldiğini aktararak, "Hayat burada çok zor. Türk devletinden yardım bekliyoruz, temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Türk hükümetine teşekkür eden Semir Akça, "Bu Türkmen Dağı'nı, Bayırbucak'ı unutmasınlar. Evlerimiz, topraklarımız ve mallarımız harap durumda. Gücümüz yetmiyor, gerçekten zor durumdayız." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.