Bayındır İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi Hasan Orkun, LGS'de tam puan aldı

Bayındır İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi Hasan Orkun Arıcan, LGS'de tam puan aldı.

Hasan Orkun Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir sonucu beklemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İleride yüksek bir şirkette, yüksek bir yönetici veya CEO olmak istiyorum bunun yanında yazılım mühendisliği de yapmak istiyorum. Böyle bir sonucu tam olarak beklemiyordum. Yaklaşık diye düşünüyordum ama bu kadar beklemiyordum. Bayındır için okulum için bu gururu yaşamak çok mutluluk verici bir şey bu yüzden çok sevinçliyim. Çok sıkı çalışmadım, planlı çalıştım çünkü planlı çalışmak daha yararlı bir şey günlük 100-120 soru çözerek ve günlük tekrar ederek bu başarıya ulaştım."

Aynı okulda Fen Bilimleri dersi öğretmenliği yapan Arıcan'ın annesi Özlem Arıcan, oğlunun tam puan almasından büyük bir gurur duyduğunu söyledi. 4 yıldır oğlunun öğretmenliğini yaptığını kaydeden anne Arıcan, "İkimiz de birbirimize yardımcı olduk, evde anne olarak, okulda öğretmen olarak rolümü üstlendim. Bize çok büyük bir hediye verdi ve çok mutlu olduk oğlumla gurur duyuyorum." dedi.

Arıcan'ın babası Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mehmet Arıcan da oğlunun Kovid-19 salgını döneminde 500 civarında kitap okuduğunu belirterek, kendisiyle gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Hasan Orkun Arıcan, okulunun müdürü Mustafa Çatakoğlu tarafından plaketle ödüllendirildi.