Bayındır'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi
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İzmir'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 55 gram esrar, 13 adet sentetik ecza, bıçak, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında G.M, M.G ve S.A. gözaltına alındı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel