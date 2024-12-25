Bayındır'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Bayındır ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Ö. tutuklandı. Yapılan baskında 655 sentetik ecza ele geçirildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı İbrahim Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramada 655 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ö. işlemlerinin ardında sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel