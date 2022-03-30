Bayındır'da serada Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Bayındır'da serada Hint keneviri ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Bayındır'da serada Hint keneviri ele geçirildi

Bayındır ilçesinde, serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bayındır ilçesinde, serada uyuşturucu yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B. adlı kişiye ait Demircilik Mahallesi'ndeki serada Hint keneviri bitkisi ekildiği ihbarı üzerine belirtilen adreste arama yaptı.

Polis ekipleri serada boyları yaklaşık 1 metre olan 59 saksı içinde Hint keneviri buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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