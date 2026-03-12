Haberler

Bayındır'da şehit yakınları ve gaziler için iftar düzenlendi

Güncelleme:
Bayındır Kaymakamı Murat Mete, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Bayındır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir kafede düzenlenen programda konuşan Mete, ramazan ayının önemini anlattı.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mete, "Bu toprakların kahraman evlatları, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda etmiş, şehadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve fedakarlıklarıyla gurur duyduğumuz gazilerimiz bizlere emanet edilen en değerli mirastır." dedi.

Programa Belediye Başkanı Davut Sakarsu ile ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
