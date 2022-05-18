Bayındır'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Bayındır'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Bayındır'da otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Bayındır tren istasyonu yakınındaki H.B'ye ait otomobilden para çalan kişileri bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık yapanların M.S. ve R.G. olduğunu tespit etti.

Ekipler, daha önce hırsızlık suçlarından çeşitli kayıtları bulunan iki kişiyi bir araç içinde çaldıkları paralarla yakalayıp, gözaltına aldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Polis, İzmir, Güncel, Haberler

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