Bayındır'da Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

İzmir'in Bayındır İlçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk anıtı önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Anıta çelenk bırakan Bayındır Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cevher, yaptığı açıklamada, muhtarlığın Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete kadar uzanan köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Törenin ardından kaymakamı Murat Mete Kani Bey Parkında muhtarlarla bir araya geldi.

Mete, yaptığı konuşmada, muhtarlığın devlet içinde vazgeçilmez bir konumda olduğunu kaydetti.