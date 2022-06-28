Bayındır'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Bayındır İlçesinde zeytinlik alanda kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Bayındır İlçesinde zeytinlik alanda kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Arıkbaşı Mahallesinde zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapan 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, 12 metre derinliğinde çukur kazan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kişilerin kullandığı malzemelere el konulurken, iki kişi de gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel