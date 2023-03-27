Bayındır'da kaçak kazı yapan 17 kişi yakalandı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyurt Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Sevk edilen ekipler, 17 kişiyi suçüstü yakaladı ve kaçak kazıda kullanılan hilti, detektör, jeneratör, 2 alan tarama çubuğu ile ruhsatsız av tüfeğine el koydu.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel