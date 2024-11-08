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Bayındır'da Güvercin Mezatı Geleneksel Hale Geldi

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İzmir'in Bayındır ilçesinde her salı ve cumartesi düzenlenen güvercin mezadı, güvercin tutkunlarını bir araya getiriyor. Mezatlarda satılan güvercinlerin gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere aktarılıyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde salı ve cumartesi günleri düzenlenen güvercin mezadı, il genelinden güvercin tutkunlarını buluşturuyor.

Bayındır Güvercinseverler Derneği Başkanı Muhsin Şahinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurt Mahallesi'ndeki bir kahvehanede her salı ve cumartesi günü güvercin mezadı düzenlediklerini söyledi.

Dernek olarak temel amaçlarının güvercinleri korumak olduğunu ifade eden Şahinoğlu, cumartesi günleri yapılan mezatta satılan bir güvercinin parasını ihtiyaç sahibi bir aileye takdim ettiklerini ifade etti.

Mezatlara 40-50 civarında katılım olduğunu, ilçe dışından da ilgi olduğunu dile getiren Şahinoğlu, açık artırma sonucu cinsine göre değişen fiyatlarla hayvanların alıcı bulduğunu bildirdi.

Mezada katılanlardan Bekir İlhalaf, değişik cinslerden yaklaşık 200 güvercininin olduğunu belirterek, "Güvercine yaklaşık 10 yıldan beri ilgi duyuyorum. Onların bakımıyla uğraşmak çok zevkli. Haftada 2 gün mezatlara da katılıyorum." dedi.

Egemen Günnur da mezatların bir buluşma noktası olduğunu, güvercin severlerin birbiriyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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