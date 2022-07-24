Bayındır'da evinde 30 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Bayındır ilçesinde evinde 30 kök Hint keneviri geçirilen kişi gözaltına alındı.
Bayındır ilçesinde evinde 30 kök Hint keneviri geçirilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube ekipleri Bıyıklar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, E.D.'ye ait evde yetiştirilmiş 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler, E.D'yi gözaltına aldı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel