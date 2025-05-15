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Bayındır'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Bayındır'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
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İzmir'in Bayındır ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla öğrenciler gösteriler sundu.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla öğrenciler gösteriler sundu.

Müzekke Susamcıoğlu Anaokulu Konferans Salonu'ndaki programda Yusuflu İlkokulu, Ergenli Şehit Cevdet Aygün Ortaokulu ve Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerince şiirler okundu.

Öğrencilerin dans gösterileri sunduğu programa Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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