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Bayındır'da Deve Güreşi Şenliği Coşkusu

Bayındır'da Deve Güreşi Şenliği Coşkusu
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İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenliğinde 80 deve mücadele etti. Etkinlik sonrası kazananlara kupa ve ödüller verildi. Belediye Başkanı Sakarsu, bu tür etkinlikleri desteklediklerini ifade etti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde deve güreşi şenliği gerçekleştirildi.

Çırpı Mahallesinde yapılan etkinlikte Aydın, Manisa ve çevre ilçelerden gelen 80 deve mücadele etti.

Katılımcıların ilgiyle izlediği güreşlerin ardından kazananlara kupa ve çeşitli ödüller verildi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, AA muhabirine bu tür etkinlikleri desteklediklerini ifade etti.

Mahalle muhtarı Süleyman Erçolak, ilk kez düzenledikleri şenliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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