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Bayındır'da Annelere Uyuşturucu Tehlikesi Eğitimi Verildi

Bayındır'da Annelere Uyuşturucu Tehlikesi Eğitimi Verildi
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Bayındır'da düzenlenen eğitim programında, annelere uyuşturucu tehlikesi hakkında bilgi verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, projeyi anlatan broşürler dağıttı.

Bayındır'da annelere uyuşturucu tehlikesine yönelik eğitim verildi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Yahya Kerim Onart Konferans Salonunda düzenlenen programda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla annelere eğitim verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının ardından projeyi anlatan broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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