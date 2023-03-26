Bayındır'da 2800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2800 sentetik ecza ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2800 sentetik ecza ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayındır ilçesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2800 sentetik ecza ele geçirdi, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel