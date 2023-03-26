Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayındır'da 2800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Bayındır'da 2800 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2800 sentetik ecza ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2800 sentetik ecza ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayındır ilçesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2800 sentetik ecza ele geçirdi, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bayındır Hisarcık İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title