Bayılma sonucu beyninde tümör tespit edilen kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Gaziantep'te bayılma sonucu hastaneye kaldırılan ve beyninde tümör tespit edilen 48 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Daha önce rahatsızlığı nedeniyle 4-5 kez bayılan Ş.E.A, geçtiğimiz günlerde bir an da yere yığıldı. Hasta, yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda hastanın beyninde tümör tespit edildi.

Opr. Dr. Ali Nehir tarafından kapalı ameliyat yöntemiyle burundan girilerek beyindeki tümör çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Ali Nehir, hastanın nadir olarak gerçekleştirilen kapalı ameliyat yöntemiyle operasyonunun yapıldığını ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastanın günlük yaşamına döndüğünü aktaran Nehir, "Hastanemizde hastalar için oldukça konforlu olan bu yöntemle bazı tümör ameliyatlarını kafatası açılmadan yapılabilmektedir. Bu yöntemle ameliyat edilen hastalarda riskin daha az." diye konuştu.???????